AfD will Sinti und Roma zählen lassen – Sachsen: „Erhebung ethnischer Daten verboten“

Sinti und Roma für die AfD zählen? Das hat die Landesregierung Sachsens nicht vor. Warum auch? Für sie verstößt das gegen das Grundgesetz und gegen die Sächsische Verfassung. Die AfD hatte zuvor eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, in der sie die Zahl und weitere Details zu den in Sachsen lebenden Sinti und Roma erfahren wollte.