„Wer hätte das gedacht …“: Trump überrascht Medien mit Worten über Putin

Laut US-Präsident Donald Trump wird sein bevorstehendes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin höchstwahrscheinlich leichter verlaufen als die Zusammenkunft mit der britischen Premierministerin Theresa May.

„Ehrlich gesagt, kann Putin den leichtesten Teil der Europa-Reise ausmachen“, die auch einen Besuch in Großbritannien einschließe, sagte Trump zu Journalisten in Washington.

© Sputnik / Sergei Guneev US-Außenminister nennt Hauptthemen der Putin-Trump-Gespräche

Auf die Frage, ob er Putin als Freund oder als Gegner betrachte, sagte Trump, der russische Staatschef sei ein „Rivale“ für ihn.

Die Verhandlungen des US-Präsidenten mit der britischen Regierungschefin sind für den kommenden Freitag anberaumt. Trump solle außerdem an dem Nato-Gipfel teilnehmen, der am 11. und 12. Juli in Brüssel stattfindet.