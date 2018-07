NI: Russische Radio-Photonen-Radare werden US-amerikanische F-35-Jets ausschalten

„Ähnliche Arbeiten werden auch von westlichen Unternehmen sowie im Interesse der Militärs der USA und Chinas geführt. Dass Moskau und Peking an dieser Technologie arbeiten, macht deutlich, dass das Pentagon langfristig nicht mehr in der Lage sein wird, seine technologische Vormachtstellung gegenüber den potentiellen Gegnern beizubehalten“, heißt es in dem am Montag abgedruckten Beitrag.

Das Radio-Photonen-Signal in Bodenstationen entsteht durch die Umwandlung der Energie des Laserstrahls in einem Photonenkristall. In Russland sind zwei Konzerne mit solcher Technologie beschäftigt – RTI und Funkelektronische Technologien.

Die Tarnkappen-Technologie wird derzeit unter anderem an US-Kampfjets fünfter Generation F-22 Raptor und F-35 Lightning II verwendet.