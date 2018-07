Warum Belgiens Führung Trump bei Ankunft in Brüssel nicht begrüßte – Medien

Den US-Präsidenten Donald Trump hat bei seiner Ankunft am Dienstag in Brüssel zur Teilnahme am Nato-Gipfel die Chefin des Protokolldienstes des belgischen Außenministeriums, Françoise Gustin, begrüßt, da die Landesführung in Gestalt des Premierministers, des Königs und des Außenministers zu diesem Zeitpunkt nicht in der Hauptstadt weilten.