NSU-Urteil: Lebenslang für Beate Zschäpe

Am Mittwoch ist NSU-Mitglied Beate Zschäpe vom Oberlandesgericht München zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dies wurde von vielen Beobachtern erwartet. Alle weiteren Angeklagten erhielten ebenso lange Haftstrafen. „Die Opfer sind unvergessen“, äußerte Deutschlands Außenminister. Menschen erinnerten in Protesten an die Ermordeten.