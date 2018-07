Linke im Europaparlament fordern Nato-Auflösung

Die Linksfraktion des Europäischen Parlamentes „Konföderale Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke“ (GUE/NGL) hat am Mittwoch zur Auflösung der Nato als militärpolitisches Bündnis aufgerufen, das den zeitbedingten Forderungen nicht mehr entspricht. Der Nato-Gipfel findet am 11. und 12. Juli in Brüssel statt.