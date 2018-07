Beim heutigen Gipfel in Brüssel hat die Nato Mazedonien offiziell zu Beitrittsgesprächen eingeladen. Zugleich wurde betont, dass die Lösung des Namensstreits eine wichtige Bedingung für den Beitritt sei.

„Die Tür der Nato ist und bleibt offen: Wir sind übereingekommen, die Regierung in Skopje einzuladen, Beitrittsgespräche zu beginnen“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag zum Abschluss des Nato-Gipfels in Brüssel.

Das mazedonische Parlament hatte zuvor ein Abkommen mit Griechenland über den neuen Staatsnamen für die ehemalige jugoslawische Republik ratifiziert. Das Land soll künftig Republik Nordmazedonien heißen.