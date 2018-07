„Im Falle einer Invasion werden Russen in Tallin sterben“ – estnischer Oberst

„Es gibt immer solche Diskussionen (…). Die Russen können Tallinn in zwei Tagen erreichen. Das kann sein. Aber sie werden ganz Estland in zwei Tagen nicht bekommen. Sie können nach Tallinn kommen, und wir werden hinter ihnen ihre Kommunikations- und Versorgungslinien und alles andere durchschneiden. Sie werden Tallinn in zwei Tagen erreichen. Sie werden aber in Tallinn sterben, und sie wissen das“, sagte Uhtegi.

Ihm zufolge werden „sie (die Russen – Anm. d. Red.) bei jedem Schritt aus jedem Winkel aus beschossen werden“.

Um Russland einzudämmen, sei der Beitrag nicht nur der Verteidigungskräfte des Landes, sondern jedes Esten nötig, schloss Uhtegi.