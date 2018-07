Nach Aufstand gegen Erdogan: Dutzende Putschisten zu lebenslanger Haft verurteilt

Den Meldungen zufolge sind bei diesem Urteilsspruch insgesamt 72 Menschen verurteilt worden, die im Juli 2016 am Putsch gegen Erdogan teilgenommen hatten. Sie sollen in der Putschnacht die Brücke über den Bosporus besetzt und blockiert haben.

Eine Gruppe von Aufständischen hatte in der Nacht zum 16. Juli 2016 einen Militärputsch in der Türkei versucht. Die schwersten Zusammenstöße wurden aus Ankara und Istanbul gemeldet. Bei den Krawallen kamen rund 240 türkische Bürger ums Leben, mehr als 2000 Menschen wurden verletzt. Der Umsturzversuch scheiterte.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Türkei: Gericht sanktioniert Festnahme von 70 Offizieren wegen Verbindung zu Gülen

Kurz danach wurden landesweit rund 50.000 Menschen verhaftet. Etwa 140.000 Staatsbedienstete, darunter auch Militärs, wurden entlassen oder zeitweise suspendiert.

Die Behörden in Ankara werfen der Fetö vor, in den Umsturz verwickelt gewesen zu sein. Gülen, der sich zurzeit in den USA aufhält, verurteilte den Putschversuch und wies jegliche Anschuldigungen kategorisch zurück.