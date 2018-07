Gericht entscheidet im Fall Puigdemont: Auslieferung wegen Veruntreuung zulässig

Schleswig-Holsteins Oberlandesgericht hat entschieden, dass die Überstellung des abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont nach Spanien zulässig ist — allerdings nicht wegen Rebellion, sondern wegen des Vorwurfs der Veruntreuung.

© AP Photo / Virginia Mayo Etwas ging schief: Puigdemont erwog vor Verhaftung Flucht nach Russland – Medien

Nun soll Puigdemont an Spanien ausgeliefert werden — Schleswig-Holsteins Generalstaatsanwaltschaft werde dies zeitnah bewilligen, erklärte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Puigdemont war am 25. März auf der Rückfahrt von seiner Skandinavienreise an der Autobahn 7 in Schleswig-Holstein auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls festgenommen worden.



Im vergangenen Oktober hatte Puigdemont die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen. Anschließend musste er vor den Ermittlungen der spanischen Justiz fliehen.