„Ein Denkanstoß“: Botschafter vergleicht Militärausgaben von Nato und Russland

„In diesen Tagen beobachten alle den Nato-Gipfel und ich habe mich entschlossen, zu prüfen, wie groß die jährlichen Militärausgaben der Vereinigten Staaten sind. Ich habe mir die Daten von dem Internationalen Institut für strategische Studien (ein britisches Forschungsinstitut auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen und Strategischer Studien – Anm. d. Red.) angesehen und erfahren, dass das 700 Milliarden US-Dollar sind. Danach habe ich auch die entsprechenden Daten für die Nato geprüft. Das gesamte Verteidigungsbudget beträgt rund eine Billion US-Dollar. Zum Vergleich – Russland gibt für Verteidigung 46 Milliarden US-Dollar aus, das heißt um 20 Mal weniger“, berichtete der Botschafter.

Jakowenko erinnerte daran, dass jetzt zur Aufstockung der Militärausgaben der Nordatlantischen Allianz aufgerufen werde.

„Es scheint, es liegt nicht an Russland, sondern an der Möglichkeit, in der Welt zu dominieren. Ein Denkanstoß“, so der russische Diplomat.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump von den Nato-Mitgliedsländern gefordert, sich nicht auf den früher besprochen Richtwert von zwei Prozent des BIPs bis 2025 zuzubewegen, sondern sofort zwei Prozent für Verteidigungsziele bereitzustellen.