Russlands Außenministerium: Pentagon ist „faktischer Sponsor der Taliban“

Laut der Sprecherin gibt es Bezeugungen, dass das „Pentagon selbst einer der faktischen Sponsoren der Taliban*-Bewegung ist“.

>>> Mehr zum Thema: „Völlig Absurd“: Alexander Neu (Linke) über europäische Aufrüstungsorgien

„Unter anderem geht es in den Berichten des speziellen Generalinspekteurs vom US-Kongress zum Wiederaufbau Afghanistans sowie im Bericht des Generalinspekteurs des US-Verteidigungsministeriums vom März darum, dass die US-Militärhilfe an Kabul ohne eine richtige Kontrolle erfüllt und einfach an der Stelle ausgeplündert wird“.

Das geschehe „in riesigen Ausmaßen, nicht vereinzelt, sondern in riesigen Ausmaßen“. Den US-Militärs fehlten etwa „95.000 Wagen, die seit 2005 an Afghanistan übergeben“ worden seien. Außerdem hieß es 2016 in einem Pentagon-Bericht, dass „1,5 Millionen Gewehre, die dem Irak und Afghanistan zur Verfügung gestellt worden waren, verloren“ gegangen sein sollen.

>>> Mehr zum Thema: „Ein Denkanstoß“: Botschafter vergleicht Militärausgaben von Nato und Russland

© REUTERS / Fabrizio Bensch Neue Wende im Handelskrieg: China und Deutschland verbünden sich gegen USA

„Mit diesen Mengen kann man eine ganze Armee ausrüsten. Jedoch werden sie einfach als etwas ‚Unberücksichtigtes‘, als Verluste ausgebucht. In dieser Situation wird deutlich, dass die regelmäßigen Beschuldigungen gegen Russland seitens Washingtons das Ziel verfolgen, die eigenen militärpolitischen Fehler in Afghanistan zu verbergen. Im Laufe der Jahre der militärischen Nato-Präsenz verwandelte sich Afghanistan in ein Zentrum der Drogenproduktion in der Welt. Die Terrorgefahr auf dem Territorium des Landes ist nicht eliminiert worden“, so Sacharowa.

>>> Mehr zum Thema: „Unsere Verbündeten umdrehen“: USA werfen Russland „Destabilisierungsversuch“ vor

© AP Photo / Andres Kudacki Wenn Menschenrechte töten: Moraljustiz des Westens frisst Umsicht und Vernunft

„Wieder kommen die unbegründeten Beschuldigungen gegen Russland vor, für die Untergrabung der US-Position in der Region mit der Taliban-Bewegung zusammengewirkt zu haben“. Diesmal sind die Vorwürfe bei dem halbjährigen Bericht des Pentagons für den US-Kongress verlautbart worden.

Sacharowa habe diese Beschuldigungen mehrmals kommentiert. Sie bedauere, dass die „US-Partner weder unsere Argumente noch unsere Erklärungen entweder nicht hören oder nicht hören wollen“.

>>> Mehr zum Thema: „Russland sollte der Nato beitreten“ – Le Pen

„Wir wollen das noch einmal betonen. Unsere Kontakte zur Taliban haben nur zwei Zwecke: Die Sicherheit der sich in Afghanistan befindenden russischen Bürger zu gewähren und den Vorgang der nationalen Aussöhnung zu fördern, der leider bisher nicht ins Rollen gebracht worden ist“.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump bei Nato-Gipfel: US-Präsident offenbart seine Einstellung zu Allianz und Putin

Die USA und ihre Verbündeten begannen 2001 in Afghanistan Militäreinsätze gegen Taliban-Kämpfer sowie gegen die Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“, auch Daesh). 2014 wurde die Kampfmission beendet, 2015 begann die Folgemission Resolute Support zur Ausbildung, Beratung und Training der afghanischen Sicherheitskräfte.

>>> Mehr zum Thema: Moskau: Nato ist „ein nutzloser Militärblock“

Im August 2017 hatte der amerikanische Präsident Donald Trump eine neue US-Strategie für Afghanistan verkündet. Trump machte dabei keine Angaben zur militärischen Seite der Strategie. Jedoch war offenkundig, dass die US-Militärs das Land vorerst nicht verlassen werden.

* Eine in Russland verbotene Terrororganisation