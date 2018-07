Kreml nimmt zu Botschaften iranischer Führung an Putin Stellung

Der iranische Präsident Hassan Rohani und der Oberste Religionsführer des Irans Ayatollah Ali Khamenei haben sich mit einer Nachricht an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt. Darin geht es vor allem um die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran, wie der Kremlsprecher Dmitri Peskow in einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärte.