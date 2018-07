Kiew: Poroschenko und Macron vereinbaren Einleitung von Friedensmission im Donbass

Der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron haben bei ihrem Treffen am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel Schritte zur Einleitung einer UN-Friedensmission im Donbass vereinbart. Dies berichtete der Pressedienst des ukrainischen Präsidenten am Donnerstag.