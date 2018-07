Neben Syrien und Ukraine: Neues Thema von Putin-Trump-Verhandlungen gelüftet

Kabulow schloss gegenüber dem Blatt nicht aus, dass Russlands Präsident, Wladimir Putin, das Afghanistan-Thema mit dem amerikanischen Staatschef, Donald Trump, erörtern wird.

„Falls Donald Trump Interesse zeigt, denke ich, dass (Russlands Präsident) Wladimir Putin bereit sein wird, diese Angelegenheit zu besprechen“, sagte Kabulow.

Er betonte dabei, dass „es dieses Thema in den Notizen unseres Präsidenten gibt“.

Der Diplomat äußerte seine Hoffnung auf eine Veränderung in Bezug auf Afghanistan nach dem Putin-Trump-Treffen. Jedoch fügte er hinzu: „Das ist ein unvorhersehbares Ding.“

Zuvor hatte der amerikanische Außenminister, Mike Pompeo , in einem Interview mit dem TV-Sender Sky News Arabia offenbart, dass die Situationen in Syrien und in der Ukraine die Hauptthemen der Verhandlungen zwischen Trump und Putin bei dem Gipfeltreffen in Helsinki darstellen würden.

Der Putin-Trump-Gipfel soll am 16. Juli in Helsinki abgehalten werden. Laut dem Kreml beabsichtigen die beiden Staatschefs, die Perspektiven der weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie aktuelle Fragen der internationalen Politik zu erörtern.