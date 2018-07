Deutsche Welle „übersieht“ Hitlergruß eines ukrainischen Soldaten auf deutschem Boden

Die Journalisten der Deutschen Welle erstellten eine Videoreportage über die Ankunft ukrainischer Soldaten in Deutschland, wo sie einer ärztlichen Behandlung unterzogen werden sollen. In der 49. Sekunde des Clips ist zu erkennen, wie einer der Ukrainer auf der Krankenliege den Hitlergruß zeigt.

„Der ukrainische Kämpfer, den Deutschland aufgenommen hat, um ihn zu heilen, zeigt beim Empfang auf deutschem Boden den Hitlergruß. Den Hitlergruß auf deutschem Boden, wo dafür eine Kriminalstrafe droht. Was ist das, eine geistige Behinderung? Vielleicht ist neben seinen Beinen auch etwas in seinem Kopf verletzt worden? Ich will diesen Soldaten nicht beleidigen, aber begreift er überhaupt, was er macht und wo er ist?“, empörte sich Scharij in seinem Blog auf YouTube.

© AP Photo / Efrem Lukatsky „Moskau soll in Trümmern liegen“: Wie Kiew Kinder zu blutrünstigen Nazis erzieht

Er bezweifelte zudem, dass die DW-Journalisten das Geschehene nicht bemerkt haben. Er vermutete, das Fragment sei absichtlich ins Video eingebunden worden, damit es jemand bemerke.

Die Deutsche Welle ließ als Antwort auf die Kommentare zu diesem Video via ihrem russischsprachigen Twitter-Account wissen: „Sehr geehrte Leser, bei allem Respekt! Die Behauptung, dass in diesem Video der `Hitlergruß` demonstriert wird, entspricht nicht der Wahrheit“.

