Trump wirft Deutschland „einen schrecklichen Fehler“ vor

US-Präsident Donald Trump hat das Projekt Nord Stream 2 als „einen schrecklichen Fehler“ bezeichnet. Dies hat er nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May am Freitag verkündet.

„Es ist eine schreckliche Sache, ein schrecklicher Fehler von Deutschland“, so Trump über das Pipeline-Projekt Nord Stream 2.

Es sei sehr schlecht für Deutschland, für das deutsche Volk und die Nato. Wie könne man über Frieden reden, wenn man so abhängig von einem anderen Land sei, zitierte die Agentur Reuters den US-amerikanischen Präsidenten. Das habe er auch Kanzlerin Angela Merkel gesagt.

Trump nennt Deutschland „Gefangener" Russlands – Moskau reagiert

Laut Trump zahlt Berlin „Milliarden Dollar in die russischen Kassen“, während sich die USA um „Frieden in der Welt“ bemühen. Erneut hat er ein Volumen von 60 bis 70 Prozent an Gas genannt, das mit Nord Stream 2 angeblich nach Deutschland kommen soll.

Zuvor war berichtet worden, dass Trump Deutschland als „Gefangener“ Russlands bezeichnete. Es sei seine Kohlekraftwerke und seine Atomkraftwerke losgeworden und bekomme so viel Öl und Gas aus Russland. Der stellvertretende Chef des Wirtschaftsausschusses im Föderationsrat (russisches Parlamentsoberhaus), Sergej Kalaschnikow, erläuterte, dass es den USA nicht gelingen werde, Deutschland mit wirtschaftlichem und politischem Druck aus dem Projekt „Nord Stream 2“ zu drängen.