„Aus der Position der Stärke“: May belehrt Trump vor seinem Treffen mit Putin

Die britische Premierministerin Theresa May hat US-Präsident Donald Trump aufgerufen, beim Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin die Einigkeit der Nato zu unterstreichen.

„Ich begrüßte das Treffen von Präsident Trump mit Präsident Putin. Es ist aber wichtig, mit ihm aus der Position der Stärke und der Einigkeit zu sprechen, die die Nato demonstriert“, sagte May am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump.

© Sputnik / Alexey Witwizki May begrüßt Putin-Trump-Treffen und erläutert warum – Medien

Direkt nach dem Nato-Gipfel in Brüssel und vor dem Treffen mit Wladimir Putin traf Donald Trump am Donnerstag zu einem mehrtägigen Besuch in London ein.

Der Putin-Trump-Gipfel soll am 16. Juli in Helsinki stattfinden. Laut dem Kreml beabsichtigen die beiden Staatschefs, die Perspektiven der weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie aktuelle Fragen der internationalen Politik zu erörtern.