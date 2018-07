Trump erwartet „erstaunliches“ Ergebnis von Treffen mit Putin

„Ich fahre dorthin (nach Helsinki – Anm. d. Red.) mit geringen Erwartungen, aber wir können (den Gipfel – Anm. d. Red.) mit sehr erstaunlichen Dingen abschließen. Beziehungen sind sehr wichtig, die Beziehungen zu Russland und anderen Ländern… sind sehr wichtig“, sagte Trump am Freitag in einer Pressekonferenz auf dem Landsitz Chequers bei London.

Direkt nach dem Nato-Gipfel in Brüssel und vor dem Treffen mit Wladimir Putin traf der US-Präsident am Donnerstag zu einem mehrtägigen Besuch in London ein.

Der Putin-Trump-Gipfel soll am 16. Juli in Helsinki stattfinden. Laut dem Kreml beabsichtigen die beiden Staatschefs, die Perspektiven der weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen sowie aktuelle Fragen der internationalen Politik zu erörtern.

