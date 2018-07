„In miserablem Zustand“: General zu Luftverteidigung der Ukraine

Der General der ukrainischen Streitkräfte a.D. Dmitri Umanetz hat die Lage in der Luftabwehr der Ukraine gegenüber lokalen Medien kommentiert.

Laut dem General befindet sich das ukrainische Luftverteidigungssystem in einem miserablen Zustand – im Land wird kein einziges Flugabwehrraketensystem hergestellt.

„Die ganze Produktion und die wissenschaftliche Basis sind in Russland geblieben. Deshalb muss man sich mit dieser Frage auseinandersetzen“, so Umanetz.

Die Behörden hätten keine große Lust, die schon in Dienst stehenden Systeme zu reparieren. Es gebe auch Probleme mit Pulver und Raketen, unterstrich der General.

„Was die Raketen betrifft: Wir setzen alte Waffen ein, die in den Basen und Lagern geblieben sind. Wissen Sie, einige Raketen sind schon mehrmals in die Luft gestartet“, so Umanetz weiter.

Gleichzeitig hätten ukrainische Unternehmen in den letzten Jahren allerdings ein Viertel aller Buk-M1-Flugabwehrraketensysteme wieder in den Dienst gestellt. Deshalb sollten für sie Raketen produziert werden, betonte der ukrainische General.