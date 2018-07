Syrischer Ex-Kämpfer: „Terroristen waren Vollzieher der Politik der USA und Israels“

Der Militante Muhammed Ibrahim Abbud betonte, er sei nach dem Verlassen der Armee irrtümlicherweise der Einheit beigetreten. Er will jedoch nicht gewusst haben, dass er an der Seite der „Feinde seiner Heimat“ kämpfte.

„Heute kehre ich in die Reihen der syrischen Armee zurück, die ich früher verlassen habe. Die Terroristen waren die Vollzieher der Politik der USA und Israels. Wir haben das nicht gewusst, wir wollten für unsere Heimat kämpfen, für die Sicherheit“, so Abbud

Er wünsche allen, die gegen die syrische Armee kämpfen würden, „wieder treue Söhne der Heimat“ zu werden.

Als Ergebnis erfolgreicher Verhandlungen zwischen den russischen Militärs und der in Tafas operierenden Miliz wurden Dutzende Dörfer und Siedlungen sowie ein großer Teil des Gebiets an der Grenze zu Jordanien in der Provinz Deraa kampflos unter die Kontrolle der syrischen Armee übergeben. Der Kampf gegen den IS* (Islamischer Staat, auch Daesh) und „Dschabhat an-Nusra“* geht im Westen der Provinzen Deraa und Kuneitra weiter.

*eine in Russland verbotene Terrororganisation