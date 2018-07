Alle außer USA: Vereinte Nationen beschließen Migrationspakt

Der Text für den „Globalen Pakt für Migration“ wurde am Freitag in der UN-Vollversammlung in New York beschlossen. Das Dokument beinhaltet eine Reihe von Leitlinien bezüglich des Umgangs mit weltweiten Migrationsbewegungen und soll in einer Konferenz im Dezember in Marokko unterzeichnet werden.

Überweisungen von Migranten höher als Entwicklungshilfe – Migration also die Lösung?

Die USA hatten sich schon vor der Einigung aus den Verhandlungen über den Migrationspakt zurückgezogen. Ungarn steht dem Vertrag kritisch gegenüber und will erst in einer Regierungssitzung entscheiden, ob es sich dem Dokument anschließt. Laut Außenminister Péter Szijjártó ist sein Land mit den grundlegenden Elementen des Vertrages nicht einverstanden.

Generalsekretär António Guterres hatte am Donnerstag gesagt, er hoffe, dass die USA „früher oder später“ beitreten würden. Die USA seien selbst ein „Migrationsland“.

Der neue Uno-Vertrag ist rechtlich nicht bindend. Er soll helfen, Flüchtlingsströme besser zu organisieren und die Rechte der Betroffenen zu festigen. In dem Vertrag geht es um „geteilte Verantwortung“ sowie „gegenseitiges Vertrauen, Entschlossenheit und Solidarität“.

