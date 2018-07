Telefonat: Putin und Erdogan besprechen Regelung syrischer Krise

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Rcep Tayyip Erdogan haben bei einem Telefongespräch gemeinsame Schritte zur Regelung der Krise in Syrien besprochen. Dies Geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes des Kreml hervor.

Demnach gratulierte Putin dem türkischen Präsidenten noch einmal zu dessen Wahlsieg und der offiziellen Amtseiführung. Die beiden Seiten sollen die gegenseitige Einstellung auf eine weitere Förderung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen betont haben.

© Sputnik / Dmitri Winogradow Türkischer Außenminister erklärt Entscheidung über S-400-Kauf

„Aktuelle Fragen der internationalen Agenda sowie regionale Probleme wurden besprochen. Eine besondere Aufmerksamkeit wurde der Regelung der Krisensituation in Syrien auf der Grundlage der entsprechenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrates sowie der Vereinbarungen, die im Rahmen des Verhandlungsprozesses in Astana erreicht worden waren, gewidmet", heißt es in der Mitteilung.

Außerdem sollen sich die beiden Staatschefs darüber verständigt haben, ihre Kontakte fortzusetzen.