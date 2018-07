So viele Cyber-Attacken während WM 2018 vereitelt – Putin äußert sich

„Während der WM wurden knapp 25 Millionen Cyber-Attacken und andere kriminelle Einwirkungen auf die Informationsinfrastruktur des Landes vereitelt, die auf die eine oder andere Art mit der Durchführung der Fußball-WM verbunden war“, sagte der russische Präsident.

Er bedankte sich bei den Mitarbeitern der russischen und ausländischen Geheimdienste und verwies darauf, dass 126 Vertreter von 55 Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden von 34 Staaten für die Sicherheit bei der WM in Russland gesorgt hätten.

„Die Menschen, die in unser Land gekommen sind, (…) konnten ruhig und bequem zwischen den Städten und im ganzen Land herumreisen, sich die Spiele von Lieblingsmannschaften sowohl in den Stadien als auch in Fan-Zonen anschauen“, sagte Putin. Die ergriffenen Maßnahmen schufen Russlands Staatschef zufolge keine übermäßigen Unbequemlichkeiten.

Die Fußball-Weltmeisterschaft hatte vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in elf russischen Städten stattgefunden: Moskau, Kaliningrad, St. Petersburg, Kasan, Wolgograd, Nischni Nowgorod, Samara, Saransk, Rostow am Don, Sotschi und Jekaterinburg.