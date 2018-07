Allein in zwei Wochen: Extremisten übergeben Dutzende Panzer in Deraa

Im Rahmen des Versöhnungsprozesses in Syrien haben Extremisten in der Provinz Deraa allein in den vergangenen zwei Wochen den Behörden freiwillig 26 Panzer und Hunderte Stück Schusswaffen übergegeben. Das gab der Chef des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Generalmajor Alexej Zygankow, am Montag bekannt.