Nach Trumps Verbalattacke: Haiko Maas fordert Neujustierung der Bezieungen EU-USA

„Wir können uns auf das Weiße Haus nicht mehr uneingeschränkt verlassen“, sagte der SPD-Politiker gegenüber der „Funke Mediengruppe“ im Zusammenhang mit der neuen Verbalattacke von US-Präsident Donald Trump auf die EU.

Trump hatte am Wochenende in einem Interview des Senders CBS die EU mit Blick auf den Handelsstreit als „Gegner“ („foe“) bezeichnet.

„Wenn der amerikanische Präsident die Europäische Union als ‚Gegner‘ bezeichnet, zeigt das leider einmal mehr, wie breit der politische Atlantik geworden ist, seit Donald Trump im Amt ist“, so Maas.

Er sagte, um die Partnerschaft mit den USA zu bewahren, müsse sie neu justiert werden. Das sei nur mit einem selbstbewussten und souveränen Europa möglich. „Europa darf sich nicht spalten lassen, so scharf die Verbalattacken und so absurd die Tweets auch sein mögen“, fügte er hinzu.

© AFP 2018 / John Thys Tusk: EU muss sich auf „schlimmste Szenarien“ im Verhältnis mit USA vorbereiten

Maas hatte schon in der Zeitung „Bild am Sonntag“ gewarnt, Vereinbarungen zu Lasten der eigenen Verbündeten schadeten „am Ende auch den USA“. Trumps „Koordinatensystem“ fehle jene Klarheit, die im Dialog mit Russland notwendig sei, äußerte Maas in Bezug auf das Treffen des US-Präsidenten mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Montag in Helsinki.

Grundsätzlich sei es aber gut, „wenn Washington und Moskau miteinander reden“, so der deutsche Außenminister.