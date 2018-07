Putin schlägt Trump Gespräch über „Schmerzstellen“ vor

„Wir haben nach wie vor regelmäßige Kontakte. Wir haben telefoniert und uns natürlich bei verschiedenen internationalen Veranstaltungen mehrmals getroffen“, so Putin. „Es ist natürlich an der Zeit, unsere bilateralen Beziehungen und verschiedenen,Schmerzstellen‘ in der Welt gründlich zu besprechen.“ Davon gebe es ziemlich viele, und man sollte sich darauf konzentrieren, so der russische Staatschef weiter.

© REUTERS / Leonhard Foeger Die Angst der Transatlantiker vor dem Trump-Putin-Gipfel

Trump erklärte seinerseits, die ganze Welt sei an guten Beziehungen zwischen Moskau und Washington interessiert: „Unsere beiden Länder haben eine große Möglichkeit dafür, unser Verhältnis zu regeln. Schon seit mehreren Jahren.“ Er gratulierte Putin zudem zu einer „großartigen Fußball-Weltmeisterschaft“ in Russland.

Nach dem offenen Teil begann dann das Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und Trump, das 90 Minuten dauern sollte. Inzwischen dauert es aber schon länger als zwei Stunden.