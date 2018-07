Frankreich schließt Handelsvertretung in Russland

Die französischen Behörden haben entschieden, die Vertretung für Handel und Investitionen der französischen Botschaft in Russland zu schließen. Dies berichtet der Pressedienst der französischen Botschaft am Montag.

Der Mitteilung zufolge ist dieser Beschluss „mit der Benachrichtigung der russischen Behörden darüber verbunden, dass von nun an für ‚Business France‘ die Aktivitäten in Russland im Rahmen der Bestimmungen der französischen Gesetzgebung nicht gestattet seien und dies der lange andauernden Periode der Verhandlungen über den Status des Büros von ‚Business France‘ in Russland, das laut der französischen Gesetzgebung ein unabdingbarer Teil der diplomatischen Struktur sei, ein Ende setze“.

„Die lokalen Bedingungen werden es ‚Business France‘ höchstwahrscheinlich nicht ermöglichen, die Aufgaben eines staatlichen Dienstes zur Unterstützung der französischen Betriebe auf dem Territorium Russlands zu erfüllen“, heißt es im Kommuniqué.

Wie aus der Mitteilung der Botschaft hervorgeht, hätten sich die Bedingungen der Tätigkeit von „Business France“ innerhalb der letzten Monate wesentlich verschlechtert. Als Beispiele sind „rechtswidrige Sperren“ seiner Bankkonten sowie die Ausweisung seines Direktors, der einen Diplomatenpass besitzt, angeführt

Der Beschluss tritt am 16. Juli in Kraft.