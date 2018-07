McCain nennt Gipfeltreffen in Helsinki „tragischen Fehler“

„Die am Montag abgehaltene Pressekonferenz in Helsinki wird sich ins Gedächtnis der Menschen als einer der schmachvollsten Auftritte eines amerikanischen Präsidenten einprägen. Der Schaden, der durch Trumps Verhalten zugefügt wird, ist schwer zu berechnen. Aber eins liegt klar auf der Hand: Der Helsinki-Gipfel war ein tragischer Fehler“, hieß es in einer in Washington veröffentlichten schriftlichen Erklärung McCains.

Präsident Trump habe vor Augen geführt, dass er nicht nur in der Lage, sondern auch nicht gewillt sei, Putin entgegenzuwirken. Er habe den Eindruck bekommen, dass er (Trump) und Putin nach ein und demselben Szenario gesprochen hätten, betonte McCain.

Der Senator wies auf mangelnde Vorbereitung und fehlende Erfahrungen bei Trump hin. Dabei gehe es nicht um fehlerhafte Tweets des „politischen Neulings“. Das sei eine bewusste Wahl des Präsidenten, der allem Anschein nach bestrebt sei, seine „Halluzinationen in Bezug auf enge Beziehungen zu Putins Regime“ Wirklichkeit werden zu lassen.

McCain zufolge wurde Trump in Helsinki von „kompetenten und patriotisch gesinnten Beratern“ begleitet. Aber der Präsident habe „schmerzhafte und unerklärliche Fehlkalkulationen“ zugelassen und mehrmals kapituliert.

Der Senator erinnerte den Präsidenten an dessen „heilige Pflicht, die Freiheit durchzusetzen“, und äußerte die Hoffnung, dass Trump doch noch in diese Richtung gehen wird.

Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin hatten bei den Verhandlungen in der finnischen Hauptstadt Helsinki unter anderem das gegenseitige Interesse an einer Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Ländern bekundet.