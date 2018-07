Helsinki-Vereinbarungen: Russisches Verteidigungsministerium zur Umsetzung bereit

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat sich bereit erklärt, mit der Umsetzung der jüngsten Vereinbarungen zwischen Präsident Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Donald Trump im Sicherheitsbereich zu beginnen. Es sollen unter anderem über die Generalstäbe der beiden Länder die Kontakte mit den US-Kollegen aktiviert werden.

„Das russische Verteidigungsministerium ist zu einer praktischen Umsetzung der Vereinbarungen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump im Bereich der internationalen Sicherheit bereit, die zuvor beim Gipfel in Helsinki getroffen wurden“, teilt der Sprecher der Behörde, Generalmajor Igor Konaschenkow, am Dienstag mit.

Das russische Ministerium sei bereit, die Kontakte mit den US-Kollegen über die Generalstäbe und andere existierende Kommunikationskanäle zu aktivieren, um die Verlängerung des Vertrags zur Verringerung strategischer Waffen (START), die Zusammenarbeit in Syrien und andere aktuelle Fragen der militärischen Sicherheit zu besprechen.

Bei dem gestrigen Gipfel in Helsinki hatte Putin Trump versichert, Moskau sei zu einer Verlängerung des START-Vertrags bereit. Es müssten nur Einzelheiten erörtert werden. Die beiden Staatschefs trafen außerdem Vereinbarungen in Bezug auf die Zusammenarbeit in Syrien. Trump betonte, dass dies Hundertausende Leben retten kann.