Österreichs Kanzler begrüßt Putin-Trump-Treffen in Helsinki

„Helsinki ist ein Signal dafür, dass globale Herausforderungen nur durch Dialog gelöst werden können“, schrieb Kurz in seinem Microblog auf Twitter.

Der Politiker vertritt die Auffassung, dass eine verstärkte Zusammenarbeit der beiden Supermächte USA und Russland „besonders für die notwendige nukleare Abrüstung oder eine friedliche Lösung des Syrien-Konflikts unter Wahrung der Sicherheitsinteressen Israels unabdingbar“ sei.

Wladimir Putin und Donald Trump kamen am Montag im Präsidentenpalast in Helsinki zu ihrem ersten Vollformat-Treffen zusammen. Im Anschluss an ein mehr als zweistündiges Vier-Augen-Gespräch der beiden Präsidenten fand ein Arbeitsfrühstück statt, an dem auch weitere Delegationsmitglieder teilnahmen.

Von Seiten Russlands waren Außenminister Sergej Lawrow, der Pressesprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, und Präsidentenberater Juri Uschakow zugegen. Die USA wurde durch Außenminister Mike Pompeo und dem Sicherheitsberater des Präsidenten, John Bolton, vertreten. Das Gespräch in erweiterter Runde dauerte rund zwei Stunden.