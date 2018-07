OB Sobjanin: Fußballfans gaben in Moskau 1,3 Milliarden Euro aus

Fußballfans haben während der jüngsten WM allein in Moskau rund 96,6 Milliarden Rubel (1,318 Milliarden Euro) ausgegeben. Das teilte der Oberbürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, am Dienstag auf einem Forum in Moskau mit. Zum Turnier nach Russland seien knapp 3,8 Millionen Fußballfans aus mehreren Ländern gekommen.