Finnland: So viel kostete Putin-Trump-Gipfel

Der Gipfel des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump in Helsinki hat Finnland laut seinem Premier Juha Sipilä mehrere Millionen Euro gekostet. Das schreibt die Zeitung „Karjalainen“ am Mittwoch.

Demnach können die Gesamtausgaben zehn Millionen Euro erreichen. „Das ist aber der Mühe wert“, so Sipilä.

Ihm zufolge werde der volle Umfang der Kosten noch präzisiert und soll erst später bekannt gegeben werden.

© REUTERS / Leonhard Foeger Wer hat den Trump-Putin-Gipfel bezahlt?

Zuvor hatte Sipilä gesagt, dass die Regierung Finnlands die Zusammenkunft der Staatschefs bezahlt habe.

Ihm zufolge soll der Gipfel dem Image des Landes gedient haben.

Das erste Treffen Putins und Trumps in vollem Format hatte am Montag in Helsinki stattgefunden. Die Präsidenten sprachen mehr als zwei Stunden unter vier Augen miteinander, wonach sie ihr Gespräch in einem erweiterten Kreis fortsetzten. Abschließend traten sie gemeinsam vor die Presse und beantworteten zahlreiche Fragen. Sie erklärten ihr Interesse an einer Verbesserung der bilateralen Beziehungen.