Russischer Botschafter zur Befreiung von Südsyrien: „Frage von wenigen Wochen“

Die Eliminierung der Terror-Organisationen im Süden Syriens ist laut dem russischen Botschafter in Syrien, Alexander Kinschtschak, eine Frage von wenigen Wochen oder sogar Tagen.

„Im Sommer wurde eine Anti-Terror-Operation im Südwesten begonnen, die sich erfolgreich entwickelt hat und sich zum Ende neigt. Die Liquidierung der dortigen Terrororganisationen ist eine Frage von möglicherweise Wochen oder sogar Tagen“, sagte Kinschtschak in einem Interview für „Rossiya 24“.

© AFP 2018 / Aris Messinis Bundestag-Gutachten: Russlands Präsenz in Syrien legitim – US-Einsatz umstritten

Alles passiere sehr schnell. „Wenn es gelingt, dieses Tempo aufrechtzuerhalten, kann Syrien in absehbarer Zukunft befreit werden“, so der Diplomat weiter.

Russland und die USA könnten laut Kinschtschak gemeinsam viel für den Wiederaufbau Syriens leisten. Die Rückkehr zum friedlichen Leben erfordere eine umfassende Wiederherstellung der syrischen Wirtschaft und des sozialen Bereichs.

„Damit befassen sich die syrischen Behörden. Doch das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es braucht Hilfe von außen, und hier können Russland und die USA, sollten sie sich in dieser Frage einigen, viel leisten“, fügte er hinzu.

Bislang knüpften westliche Länder jegliche Hilfe an Syrien jedoch an einen sogenannten „Übergang“. Darunter sei ein Regimewechsel in Damaskus gemeint.