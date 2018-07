Putin über Russland-Gegner in USA: „Wenn sie solche Geschichten aufschwatzen können…“

Solche Kräfte passen laut dem russischen Staatschef nicht in die politische Philosophie Russlands: „Weil uns immer und überall beigebracht wurde, dass diejenigen, die im Interesse des Staates und der Gesellschaft arbeiten, in erster Linie an diese grundlegenden Interessen denken müssen“, sagte Putin beim Treffen mit den russischen Botschaftern am Donnerstag.

„In den USA sehen wir, dass es Kräfte gibt, die ihre eigenen Gruppen- und innerparteilichen Interessen über die nationalen stellen“, fügte er hinzu.

Er erinnerte an russische Satire-Schriftsteller, die solche Menschen sehr treffend bezeichnet hätten – „armselige, jämmerliche Menschen“.

„Aber in diesem Fall stimmt das nicht. Das sind keine armseligen und jämmerlichen Menschen, ganz im Gegenteil – es sind ziemlich mächtige und starke Menschen, wenn sie Millionen ihrer Mitbürger verschiedene im Rahmen der normalen Logik schwer verdauliche Geschichten,aufschwatzen‘ können, verzeihen Sie meine Ausdrucksweise.“