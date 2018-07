Territorialstreit: Moskau über Änderungen in japanischem Gesetz befremdet

Das Außenministerium bewertete dies als Versuch, das Ergebnis der entsprechenden Verhandlungen zwischen Russland und Japan im Voraus zu entscheiden und Moskau inakzeptable Lösungen für einen Friedensvertrag aufzuzwingen.

„Es ist unklar, wozu die japanischen Gesetzgeber ein Gesetz hervorgekramt haben, das noch in einer Ära verabschiedet worden war, in der die Beziehungen zu Moskau weit von Freundschaft und Kooperation entfernt waren“, hieß es in der Erklärung der Behörde. Die beschlossenen Änderungen würden zudem den Vereinbarungen zwischen Russland und Japan über die gemeinsame Wirtschaftstätigkeit auf den Südkurilen widersprechen.