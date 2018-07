Deutschland ist wohl bewusst: Russland-Sanktionen sind kontraproduktiv – Botschafter

In Deutschland wächst laut dem russischen Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, das Bewusstsein, dass die Russland-Sanktionen kontraproduktiv sind.

„Ein erheblicher Teil der europäischen Öffentlichkeit ist sich des kontraproduktiven Charakters der Sanktionspolitik gegenüber Russland bewusst und erkennt an, dass es keine Alternative zu einem konstruktiven Dialog mit unserem Land gibt. Diese Tendenz zeichnet sich auch in Deutschland ab. Es ist erfreulich, dass unsere bilaterale Zusammenarbeit in einigen Bereichen heute allmählich ‚auftaut‘“, sagte Netschajew.

© Sputnik / Igor Samoilov Warenumsatz zwischen Russland und Deutschland um 20 Prozent gestiegen – russischer Botschafter

Er vermerkte zudem, dass die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und humanitären Beziehungen zwischen Russland und Deutschland früher besser gewesen seien. Nach dem „Krim-Frühling“ seien verschiedene Kooperationsformate „eingefroren“ worden – und zwar nicht auf Initiative des Kremls.

„Wir sind generell gegen Sanktionen, gegen die Blockade eines Dialogs. Dies macht die kolossalen Bemühungen bei der jahrzehntelangen harten Arbeit zum Aufbau einer guten Partnerschaft zunichte“, betonte der Botschafter.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen haben sich seit 2014 im Zuge der Ukraine-Krise rapide verschlechtert. Der Westen hatte Russland vorgeworfen, sich in die innenpolitischen Angelegenheiten der Ukraine einzumischen, und Sanktionen verhängt. Moskau hat wiederholt betont, Russland sei keine Partei des innenukrainischen Konfliktes; es beteilige sich nicht am Geschehen im Donbass und sei daran interessiert, dass die Ukraine ihre politische und wirtschaftliche Krise überwinde.

