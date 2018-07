Der Machtwechsel in der Ukraine ist laut dem italienischen Vizepremierminister Matteo Salvini aus dem Ausland bezahlt worden.

So charakterisierte Salvini gegenüber der „Washington Post“ die Ereignisse des Jahres 2014 in der Ukraine, als es nach mehrmonatigen Protesten in Kiew zu einem gewaltsamen Machtsturz kam. Er stellte diese Ereignisse dem legitimen Referendum auf der Halbinsel Krim gegenüber, wo die absolute Mehrheit der Bürger für den Beitritt zu Russland gestimmt hatte.

„Vergleichen Sie das mit der Fake-Revolution in der Ukraine. Sie war im Wesentlichen eine Pseudorevolution, gesponsert von ausländischen Kräften“, sagte der Politiker.

Es gebe in der Welt einige historisch russische Zonen mit russischer Kultur und Traditionen, die legitim der Russische Föderation angehören würden.

"Dort wurde ein Referendum abgehalten und 90 Prozent der Menschen haben sich für die Rückkehr der Krim in die Russische Föderation ausgesprochen", antwortete der Politiker auf die Worte des Journalisten, dass die Abstimmung gefälscht worden sei.

Zuvor hatte Salvini erklärt, dass die italienischen Behörden in Brüssel die Aufhebung der antirussischen Sanktionen bis Ende des Jahres diskutieren wollen.