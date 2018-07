Russisches Verteidigungsamt nennt Zahl von syrischen Flüchtlingen seit Konfliktbeginn

„Seit 2011, das heißt seit dem Beginn der Kriegshandlungen, haben mehr als 6,9 Millionen Menschen Syrien verlassen“, sagte Misinzew.

© REUTERS / Omar Sanadiki Russland forciert Rückkehr von Syrien-Flüchtlingen

Nach seinen Angaben halten sich die meisten syrischen Flüchtlinge in 45 Ländern der Welt auf. Die Mehrheit von ihnen befände sich in den Nachbarländern – in der Türkei, im Libanon, in Jordanien und im Irak.

Nach vorläufigen Schätzungen könnten in der nächsten Zukunft mehr als 1,7 Millionen Menschen zu ihren festen Wohnsitzen zurückkehren, so der Generalleutnant.

In 76 Ortschaften des Landes, die vom Krieg am wenigsten beschädigt worden seien, könnten 336.500 Menschen untergebracht werden. „In erster Linie ist die Rückkehr der Flüchtlinge von Territorien des Libanons und Jordaniens zu diesen Ortschaften vorgesehen“, fügte Misinzew hinzu.