Von dort startet an-Nusra ihre Drohnen – Russische Militärs

Der Chef des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, Generalmajor Alexej Zygankow, hat neue Informationen zur Tätigkeit der Terrormiliz „Dschebhat an-Nusra“* mitgeteilt.

„Insbesondere besorgniserregend ist die Situation in der Provinz Idlib in Syrien, wo aktivere Handlungen illegaler Militantengruppen, die sich der Terrorgruppe ‚Dschebhat an-Nusra‘ angeschlossen haben, beobachtet werden“, so Zygankow.

Ihm zufolge hat es Versuche seitens der Extremisten gegeben, in den nördlichen Teil der Provinz Homs mit Hilfe von Selbsmordattentätern einzudringen, sowie Angriffe auf die Positionen der Regierungstruppen in der Provinz Latakia.

„Außerdem werden von dem von Terroristen besetzten Territorium Kampfdrohnen gestartet. Formationen der syrischen Regierungsarmee sind gezwungen, entsprechende Einwirkungsmaßnahmen zu treffen, um die Situation in der Region zu stabilisieren“.

Am Donnerstag hatte eine Quelle aus Militärkreisen gegenüber Sputnik gesagt, dass mehrere Hundert an-Nusra-Terroristen vor wenigen Tagen Stellungen der syrischen Armee von der türkischen Grenze aus attackiert hätten.



*eine in Russland verbotene Terrororganisation