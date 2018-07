Opfer von Vergiftung in Amesbury aus Krankenhaus entlassen

Der Brite Charlie Rowlie, der in der englischen Stadt Amesbury eine Vergiftung mit einem Nervengift überlebte, ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte das Salisbury District Hospital am Freitag mit.

„Charlie hat ein furchtbares Erlebnis gehabt, das die meisten von uns sich gar nicht vorstellen können“, so Lorna Wilkinson, Sprecherin des Krankenhauses.

Bei der Behandlung von Rowlie sowie anderer Opfer des Nervengiftes sei eine Entgiftung durchgeführt worden. Dadurch sei einerseits die Genesung erleichtert und andererseits die Gefahr für andere, die mit den Opfern der Vergiftung in Kontakt kommen würden, ausgeräumt worden.

Zuvor hatte die britische Polizei gemeldet, sie hätten letzte Woche eine Parfümphiole in der Wohnung von Charlie Rowley in Amesbury gefunden, welche das Gift enthalten haben soll.

Die 44-jährige Britin Dawn Sturgess und ihr 45-jähriger Partner Charlie Rowley waren am 30. Juni in der britischen Stadt Amesbury mit starken Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Scotland Yard erklärte kurz darauf, das Paar sei mit „Nowitschok“ vergiftet worden – demselben Giftgas, das angeblich bei dem Anschlag auf den ehemaligen russischen GRU-Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia eingesetzt wurde.

Dawn Sturgess war an den Folgen der Vergiftung im Krankenhaus gestorben.