Putin und Macron besprechen humanitäre Hilfe für Syrien

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron telefoniert und mehrere aktuelle Fragen, darunter auch die Hilfslieferungen an Syrien, erörtert. Dies meldet der Pressedienst des Kremls am Samstag.

„Im Anschluss an die am 15. Juli in Moskau abgehaltenen Verhandlungen haben der russische Präsident Wladimir Putin und der Präsident Frankreichs Emmanuel Macron beim Telefonat eine Reihe aktueller internationaler und regionaler Probleme besprochen“, heißt es in der Mitteilung.

Russland bringt 44 Tonnen Hilfslieferungen aus Frankreich nach Syrien

Besondere Aufmerksamkeit sei den humanitären Aspekten der Regelung der Situation in Syrien gewidmet worden, einschließlich der Umsetzung der gemeinsamen russisch-französischen Initiative für die Unterstützung der Zivilbevölkerung in Ost-Ghuta.

Zuvor war berichtet worden, dass Russland 44 Tonnen humanitäres Gut aus Frankreich nach Syrien geliefert hätte.

