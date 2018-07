USA wollen Nicaragua zurück zu Demokratie bringen – US-Diplomat

Der US-Botschafter bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) Carlos Trujillo hat die Haltung der USA gegenüber den Anti-Regierungs-Protesten in Nicaragua erklärt, berichtete die Zeitung La Prensa.

„Die Vereinigten Staaten werden alles Mögliche tun, damit Nicaragua zur Demokratie zurückkehrt“, sagte Trujillo.

© Sputnik / Andrej Stenin Kiewer „Pseudo-Revolution“ aus dem Ausland bezahlt - italienischer Vizepremier Salvini

Der Botschafter kommentierte auch die Möglichkeit einer militärischen Einmischung der USA in den Konflikt. Momentan werde keine Intervention geplant, die nicaraguanische Regierung solle auf öffentliche Beschuldigungen gegen die Protestierende n verzichten und zurück an den Verhandlungstisch kommen, so der Diplomat.

Die Unruhen in dem zentralamerikanischen Land dauern seit drei Monaten an. Zunächst hatten sich die Proteste gegen die Reform der Sozialversicherung gerichtet. Die Oppositionellen aus der Bürgerlichen Allianz und Vertreter der katholischen Kirche treten gegen Präsident Daniel Ortega auf. Obwohl die Reform eingestellt worden war, dauern die Proteste weiter an.