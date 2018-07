Russland schickt Marineinfanteristen nach China

Die Auswahlmannschaft der russischen Kriegsmarine ist in der chinesischen Stadt Quanzhou eingetroffen, um an dem internationalen Wettbewerb „Morskoj Dessant – 2018“ (dt. „Seelandung – 2018“) teilzunehmen. Dies berichtet der Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums.

„Die Auswahlmannschaft der russischen Kriegsmarine ist in der Stadt Quanzhou in der Volksrepublik China zur Teilnahme an dem internationalen Wettbewerb in Feldausbildung unter Einheiten der Marineinfanterie „Morskoj Dessant – 2018“ eingetroffen“, heißt es in der Mitteilung.

© YouTube / Russlands Verteidigungsministerium Stärke der russischen Kriegsschiffe in der Ostsee gezeigt – VIDEO

Der Wettbewerb findet vom 1. bis 11. August statt. Die Mannschaften aus China und Venezuela seien schon eingetroffen, es werde auch das iranische Nationalteam erwartet. Darüber hinaus soll sich an dem Wettkampf eine Mannschaft aus dem Sudan beteiligen. Insgesamt würden fünf Teams mit einer Gesamtstärke von 250 Mann im Wettbewerb stehen, meldete der Pressedienst.

Das russische Team sei bereits in Kasernen untergebracht worden. Im Laufe einer Woche sollen die russischen Marineinfanteristen zur Vorbereitung auf den Wettbewerb ihre Fertigkeiten beim Fahren von Mannschaftstransportwagen im Gelände und bei Einsätzen zu Wasser sowie das Schießen auf Ziele mit verschieden Waffenarten trainieren.

Laut den Bedingungen des Wettbewerbs müssen die Mannschaften chinesische Waffen und Militärtechnik verwenden. In der nächsten Zeit sollen die Besatzungen die Kampffahrzeuge der Marineinfanterie abnehmen und ihre Waffen auf den Kampfeinsatz vorbereiten, so das russische Verteidigungsministerium.