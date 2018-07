Syrische Armee gewinnt Kontrolle über 21 Ortschaften im Süden des Landes

Die syrische Armee hat die Kontrolle über 21 Ortschaften in den südlichen Provinzen Deraa und al-Quneitra zurückerlangt, meldete am Sonntag die Agentur Sana.

Laut der Agentur konnte ein Teil der Kämpfer eine Versöhnung mit den Behörden erzielen. Andere hätten beschlossen, mit ihren Familien in die Provinz Idlib zu fahren, die unter Kontrolle der Kämpfer bleibe. Am Samstag sollen sich 2800 Menschen mit Bussen in Richtung der im Nordwesten Syriens liegenden Region begeben haben.

Die Agentur berichtete auch, der Abzug der Kämpfer der Terrormiliz „Dschebhat an-Nusra“* aus der Stadt Nawa werde vorbereitet.

Nach Angaben der Zeitung „Al Watan“ kontrollieren die Kämpfer in al-Quneitra immer noch zehn Dörfer nahe der Grenze der entmilitarisierten Zone in der Nähe der Trennlinie zwischen den syrischen und israelischen Truppen auf den Golanhöhen. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen werden die Kämpfer am Sonntag mit der Übergabe von Waffen, Granatwerfern und militärischer Technik an die syrischen Truppen beginnen.

* Eine in Russland verbotene Terrororganisation