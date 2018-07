UN-Generalsekretär warnt vor „neuem zerstörerischem Konflikt“ in Gaza

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen Appell an Israel und Palästina gerichtet, „einen neuen zerstörerischen Konflikt“ zu vermeiden.

Guterres erklärte am Samstag in New York: „Ich bin zutiefst besorgt angesichts dieser gefährlichen Gewalteskalation im Gazastreifen und im Süden Israels“ Es sei unbedingt erforderlich, „dass alle Seiten sich vom Risiko eines neuen zerstörerischen Konflikts entfernen“. Der UN-Generalsekretär forderte die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas-Bewegung und die „militanten Palästinenser“ auf, die Raketenschläge und den Einsatz von Ballons mit Brandsätzen gegen Israel zu unterlassen. Die beiden Seiten sollten außerdem die „Provokationen“ im Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Israel beenden.

Guterres fügte hinzu, Israel müsse „Zurückhaltung beweisen, um die Lage nicht anzuheizen“. Jede neue Eskalation gefährde das Leben von Palästinensern und Israelis und verschlimmere die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen.

Die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen sind am Freitag eskaliert. Erstmals seit Jahren war an der Grenze des Gazastreifens zu Israel ein israelischer Soldat getötet worden. Die israelische Luftwaffe startete als Reaktion auf palästinensische Raketen- und Granatenangriffe mit einem schweren Bombardement auf palästinensische Militärobjekte im Gazastreifen.

