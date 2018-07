Israel greift militärisches Objekt in syrischer Stadt an – SANA

Die israelischen Luftstreitkräfte haben einen Schlag gegen ein Militärobjekt in der syrischen Stadt Masyaf ausgeführt. Das meldet die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf eine Quelle unter Militärs.

„Ein Militärobjekt in Masyaf ist das Ziel einer israelischen Luftaggression geworden“, so die Agentur.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Warum Israel „Weißhelme“ aus Syrien holt – Experte klärt auf

© AFP 2018 / Omar haj kadour Bundesaußenminister Maas: Deutschland wird „Weißhelme“ aufnehmen

Bei dem Schlag sei nur Sachschaden angerichtet worden.

Das ist nicht die erste Attacke Israels auf das syrische Territorium. Am 8. Juli hatte die syrische Luftverteidigung einen Raketenangriff auf den Flugplatz T4 in der Provinz Homs verhindert, der südlich der von der US-Koalition kontrollierten Region at Tanf im Süden Syriens gestartet wurde. Laut einer Quelle im syrischen Militär wurde der Angriff von Israel verübt.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Syrische Armee gewinnt Kontrolle über 21 Ortschaften im Süden des Landes

© Sputnik / Ramil Sitdikow Syrien: Unbekannte Drohnen bei Hmeimim abgeschossen

In der Nacht zum 12. Juli hatten Flugzeuge der israelischen Luftwaffe Raketen auf Militärstützpunkte in der syrischen Grenzprovinz Kuneitra abgefeuert. Die syrische Luftverteidigung soll alle Marschflugkörper abgewehrt haben.

Das israelische Militär hatte mitgeteilt, drei Posten der syrischen Armee seien als Vergeltung für das Eindringen einer Drohne in Israels Luftraum angegriffen worden.

Am 15. Juli hatte Israel einen Raketenangriff auf Positionen der syrischen Armee im Norden der Provinz Aleppo nördlich des Flughafens Neirab geführt.