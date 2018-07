Ohne Genehmigung von Kongress: Argentinien lässt US-Militärs ins Land

Laut einer Insiderquelle geht es um den Bau von drei Militärbasen, den das Südkommando der US-Armee (Southcom) finanzieren soll. Die Entscheidung sei ohne Genehmigung des US-Kongresses getroffen worden, hieß es.

© AFP 2018 / RONALDO SCHEMIDT Russlands Botschafter hält US-Invasion in Venezuela für möglich

Eine Basis soll in der Provinz Misiones nahe der so genannten „Dreier-Grenze“ Argentiniens zu Paraguay und Brasilien stationiert werden. Der zweite US-Militärstützpunkt wurde in der Provinz Neuquen bereits gebaut, wo sich eine große Schiefergas- und Ölschiefer-Lagerstätte befindet. Die dritte Basis soll im argentinischen Feuerland errichtet werden.

US-Militärs seien bereits zur mehrmonatigen Ausbildung der Elite-Spezialeinheiten der argentinischen Polizei im Land eingetroffen, sagte der Insider. Allerdings habe der US-Kongress keine Genehmigung dafür erteilt. Darüber hinaus verletze die Aktion Argentiniens Gesetz, das nationale Verteidigung und nationale Sicherheit strikt trenne.

© AP Photo / Czarek Sokolowski US-Luftabwehr kommt gegen „Iskander“-Raketen nicht an – Military Watch

Zudem unterzeichnete Argentiniens Regierung mit der US-Drogenkontrollbehörde eine Vereinbarung über die Schaffung einer Sondereinheit zur Bekämpfung von Drogenhandel und Terrorismus in der Provinz Misiones.

Vom 30. November bis zum 1. Dezember 2018 wird der G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires stattfinden. Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump sollen daran teilnehmen.