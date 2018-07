„Putins Sieg“: Britischer EU-Abgeordneter zum Helsinki-Gipfel

Der Gipfel des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seines US-Amtskollegen Donald Trump in Helsinki hat mit dem Sieg des russischen Staatschefs geendet. Das erklärte Charles Tannock, britischer Europaabgeordneter und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments, in einem Interview für Sputnik.

„Es ist offenbar, dass Trump selbst seine treuesten Unterstützer verärgert hat. Sogar Newt Gingrich (Ex-Sprecher des US-Repräsentantenhauses – Anm. d. Red.) hat ihn kritisiert, obwohl Trump jetzt den Sinn seiner Worte über Russlands Einmischung in die Wahl umgekehrt hat“, sagte Tannock.

Trump habe beim Treffen eher die Seite von Putin als die Seite seiner eigenen Geheimdienste eingenommen, so der Politiker weiter.

„Es war Putins Sieg. Die Position von Trump wurde sowohl in den USA als auch in Europa nicht gut aufgenommen“, betonte der Europaabgeordnete.

Das erste Vollformat-Treffen zwischen Putin und Trump fand am 16. Juli in Helsinki statt. Nach dem Treffen erklärten die Staatschefs ihr Interesse an einer Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die Aussagen von Trump sorgten in den USA für scharfe Kritik gegen ihn. Einige politische Gegner des US-Präsidenten warfen ihm vor, beim Helsinki-Gipfel nationale Interessen verraten zu haben.

