Moskau – Poroschenkos Äußerung zu Sieg im Box-Kampf: „Nahe an National-Schizophrenie“

„Die Erklärung von Präsident Poroschenko, der dem Sieg des ukrainischen Boxers eine politische Deutung gegeben hat, ist natürlich eine empörende Tatsache, die einer National-Schizophrenie nahe kommt“, sagte der russische Diplomat.

Im Finale der World Boxing Super Series in Moskau hatte sich Oleksandr Ussyk am Samstag gegen seinen Konkurrenten aus Russland, Murat Gassijew, durchgesetzt. Als Ussyk sich die Weltmeistertitel im Cruisergewicht von WBO, WBC, IBF und WBA gesichert hatte, kommentierte Poroschenko diesen Erfolg auf Twitter. Die ukrainische Hymne, die in Moskau erklungen sei, sei das „Symbol des Kampfes der Ukraine“, so Poroschenko.